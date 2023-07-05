Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu netleşti. Çeyrek asrı geride bırakan şölenler dolu dolu bir programla 27’nci kez Bayburtlularla buluşuyor. 17 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle start alacak şölenler, 23 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 27’nci yıl programı şöyle:

17 temmuz 2023 pazartesi: Saat: 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret, Yemek İkramı ve Eğlence Programı

Saat: 15.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması-Mehteran Takımı ve Halk Oyunları Eşliğinde İpek Yolu Kortejinin Hareketi

Saat: 16.00 Açılış Töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı ) - Atatürk Anıtına Çelenk Konulması - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması - Açılış Konuşmaları - İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması - Halk oyunları gösterilerin sunulması

Saat: 20.00 Konser

18 temmuz 2023 Salı: Saat: 10.00 Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisinde Sergiler

Saat: 11.00 “Türk Yüzyılı ve Dede Korkut” Konulu Sempozyum (Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu) - Katılımcılar - - Prof.Dr. Ahmet Özgür Güvenç (Atatürk Üniversitesi) - Prof.Dr. Alpaslan Demir (Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi) - Prof.Dr. Gülhan Atnur (Atatürk Üniversitesi) - Prof.Dr. Rafet Metin (Bayburt Üniversitesi) - Prof.Dr. Üçler Bulduk (Ankara Üniversitesi) - Prof.Dr. Yunus Özger (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Saat: 20.00 Şair Zihni Şiir Gecesi (Dede Korkut İkliminden Şiirler) (Bayburt Kalesi Ana Girişi)

Not: Hava koşullarının elverişsiz olması durumunda Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. - Katılımcılar - Ahmet Aker, Ahmet Coşkun, Ali Parlak, Celalettin Kurt, Hayrettin Yazıcı, Kadir Güven, İmdat Avşar, Osman Nebioğlu, Talat Ulker, Yahya Akengin, Yağmur Tunalı.

19 temmuz 2023 çarşamba: Saat: 10.00 Bayburt Belediyesi Bayburt Evi Müze Açılışı ve Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi Gezisi (Tuzcuzade Mah.) (Prof.Dr.Gültekin Akengin ve Prof.Dr.Neşe Yaşar Çeğindir’in Katkılarıyla)

Saat: 10.30 Bayburt Valiliği Dede Korkut Şehir Müzesine Ziyaret

Saat: 11.00 Halk Oyunları Ekiplerinin İlçe, belde ve mahallerde gösterileri

Saat: 15.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret

Saat: 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro) - Halk oyunları gösterisi - Zara Konseri

20 temmuz 2023 perşembe: Saat: 10.30 Baksı Müzesine Ziyaret Saat: 16.00 Beyböyrek Cirit Müsabakaları Finali Saat: 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro) - Halk oyunları gösterisi - İkilem Konseri

21 temmuz 2023 cuma: Saat: 10.30 Kenan Yavuz Etnografya Müzesine Ziyaret (Beşpınar Köyü) Saat: 11.30 Aile Yaşam Merkezi Sergi-Tanıtım Günleri ve Yöresel Tatlar Saat: 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro) - Halk oyunları gösterisi - Irmak Arıcı Konseri

22 temmuz 2023 cumartesi: Saat: 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı) * Halk oyunları gösterileri * Aşıklar Şöleni Saat: 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro) - Halk oyunları gösterisi - Fatma Turgut Konseri

23 temmuz 2023 pazar: Saat: 11:00 Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası) - Halk Oyunları Gösterileri - Konserler.