Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Erzurum’un tarihi mekanlarından birisi olan Çifte Minareli Medrese’de 269 Erzurumlu şahsiyetin biyografisini içeren bir sergi açtı.

23 Temmuz Erzurum Kongresi kutlamaları kapsamında 25-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çifte Minareli Medrese’de 269 Erzurumlu şahsiyetin biyografisinin olduğu bir sergi açıldı. İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) tarafından düzenlenen serginin, Erzurum Kongresi’nin 104. yılı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyeti kuran şehirden güzel mesajlar iletmeyi hedeflediğini vurgulayan Dernek Başkanı Nuri Toparlak, “Şehrimize hizmet etmiş değerlerimizle alakalı bir biyografi sergisi açtık. Toplumun her kesiminden değerli 269 isim var burada. Saltuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamış isimler var. Bu değerleri özellikle gençlerimize tanıtmak ve hatırlatmak istedik. Şehrimizin değerlerini tanımak ve sahip çıkmak zorundayız. Şehri Kadimin Gönül Dostları 658’den Günümüze Erzurumlu Şahsiyetler Biyografi Sergisi 25-30 Temmuz tarihleri arasında Çifte Minareli Medrese’de ziyaretçilere açık olacak. Herkesi bu farklı ve zengin içerikli sergimize bekliyoruz” diye konuştu.