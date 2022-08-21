Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yatırımlar meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Baklagil Üretimini Artırma Projesi çerçevesinde toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilen, bin çiftçi ailenin faydalandığı, 4 milyon 534 bin 900 TL değerindeki azkan cinsi 260 ton nohutun hasadına 22 Ağustos Pazartesi günü başlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yatırımlar meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Baklagil Üretimini Artırma Projesi çerçevesinde toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilen, bin çiftçi ailenin faydalandığı, 4 milyon 534 bin 900 TL değerindeki azkan cinsi 260 ton nohutun hasadına 22 Ağustos Pazartesi günü başlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce dağıtımını yaptığı ‘Baklagil Üretimini Artırma Projesi’ ile toplam 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleştirilen, bin çiftçi ailenin faydalandığı, 4 milyon 534 bin 900 TL değerindeki azkan cinsi 260 ton nohutun hasadına Felahiye ilçesinde başlanacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Tarımsal üretime ve hizmete çok önem veriyoruz. Çiftçilerimize nohut verip, tekrar nohut tohumu alarak tarım seferberliğini sürdüreceğiz, bu projeyi yaygınlaştıracağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Baklagil Üretimini Artırma Projesi çerçevesinde 2022 yılında Akkışla’ya 20 ton, Felahiye’ye 30 ton, Özvatan’a 40 ton, Sarız’a 20 ton toplamda 5 ilçemizde 260 ton nohut tohumu dağıttık. Şimdi de meyvelerini alıyoruz. Şükürler olsun” dedi. Başkan Büyükkılıç, üretime ve üreticiye verdikleri desteği daima sürdüreceklerini kaydederek, şöyle konuştu;

“2022 yılında Akkışla’da 20 ton, Felahiye’de 30 ton, Özvatan’da 40 ton, Sarıoğlan’da 150 ton, Sarız’da 20 ton olmak üzere 5 ilçede toplamda 260 ton nohut tohumu dağıtımı yapılmıştır. Projeden 1000 çiftçi ailesi yararlandı. 20 bin dekar arazide nohut ekimi gerçekleştirildi. Çiftçilerimize nohut verip tekrar nohut tohumu alarak ekimi yaygınlaştıracağız.”

Başkan Büyükkılıç, nohut hasadının pazartesi günü düzenlenecek törenle Felahiye ilçesinde gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.