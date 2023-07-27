Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Şamlar Köyü’nde her yıl geleneksel olarak şampiyon olan takımın renklerine boyanan fanatik çeşme bu yıl 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın renklerine boyandı.

İlçeye bağlı Şamlar köyü sakinleri köyde bulunan çeşmeyi her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyon olan takımın renklerine boyadı. 26 yıldır süren gelenekte bu yıl Cumhuriyet’in 100 yılı olması ve 100. yılda Galatasaray’ın şampiyon olması sebebiyle Türkiye’nin 100 yılına vurgu yapılarak çeşme sarı kırmızı renklere boyandı.