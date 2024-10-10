Ordu’da polis ekipleri, saat 17.42 itibariyle 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen bir şahsı, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43’te yol uygulamasında yakaladı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca "kasten yaralama" suçundan dolayı 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkan Sakarya nüfusuna kayıtlı O.H. (66), yakalama kararının verilmesi ile birlikte Ordu’da yakalandı.

Ordu polisine 1 dakika yetti

Yakalama kararı saat 17.42’de çıkan şahıs, 17.43’te Ordu’nun Gülyalı ilçesinde uygulama noktasında, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada durduruldu. Emniyet ekipleri şahsı seyahat halindeyken uygulama noktasında gözaltına alındı. 1 dakika önce yakalama kararı çıkan şahsın 1 dakika sonrasında yakalanması takdir topladı.

Bakan Yerlikaya paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya Ağır Ceza İlamat Masasınca kasten yaralama suçundan dolayı 8 Ekim 2024 günü saat 17.42’de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girilen O.H. adlı şahıs, aynı gün 1 dakika sonra saat 17.43’te, Ordu İl Emniyetimize bağlı ekiplerimizce Gülyalı ilçesinde yapılan yol uygulamasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verdi.