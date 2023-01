Eskişehir’de 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli’nin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

3 Ocak gece saat 02.00 saatlerinde Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İbrahim Can Temelli (26) ile Sercan İ. (30) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Sercan İ., üzerinde taşıdığı tabanca ile 26 yaşındaki İbrahim Can Temelli’yi vurduktan sonra arkadaşının kullandığı otomobile binerek olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Can Temelli, hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Sercan İ., Polis Özel Harekât ekiplerinin de desteğiyle Huzur Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi’ndeki saklandığı apartmana düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı Sercan İ.’ye yardım ettiği gerekçesi ile takibe alınan Olgun Y., Önder Ş. ve Yasin Y. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi

Cinayet şüphelisi Sercan İ. ile yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Önder Ş. ve Yasin Y., emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Kontrolleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden Secan İ. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan şüphelilerden Önder Ş. tutuklanırken, Yasin Y. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 3’e çıktı.