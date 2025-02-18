Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde metan gazından kaynaklı olduğu düşünülen yangın, numune alınması için ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 26 saattir süren yangın, numune alınması amacıyla söndürüldü. Uzman ekipler tarafından numune alınmasının ardından, gazın tekrar kontrollü şekilde yakılıp tahliye edilmesi bekleniyor.