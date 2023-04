Şehitkamil Belediyesi’nin ’Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil’ projesi çerçevesinde 26. Etap Şehitkamil Ormanı, deprem şehitlerinin anısına oluşturuldu. Toplam 54 bin 600 metrekare alan üzerine, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar adına dikilen fidanlara can suyu verildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 13 yıl önce başlatılan ’Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil’ projesi çerçevesinde binlerce fidan daha toprakla buluşturuldu. Yılda 2 defa yapılan fidan dikim etkinliğiyle 26. Etap Şehitkamil Ormanı, Göktürk Mahallesi’nde hayat buldu. Toplam 54 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan 26. Etap Şehitkamil Ormanı’na karaçam, kara servi ve zeytin türünde fidanlar dikildi. Şehitkamil Belediyesi, ’Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil’ projesi çerçevesinde bugüne kadar kurmuş olduğu 26 etap ormanda toplam 2 milyon 388 bin 369 metrekare alan üzerinde 212 bin 606 adet fidanı toprakla buluşturdu.

"Kaybettiğimiz canları unutmadığı için Fadıloğlu’na teşekkür ediyoruz"

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Öncelikle kaybettiğimiz her canımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz canları unutmadığı için, canların isimlerini yaşattığı için Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ediyoruz. Şehitkamil Belediyesi’nin yıllardır Gaziantep’in daha yeşil olması için özellikle boylu fidanlarla şehrin en yakın noktalarında ağaçlandırma çalışması var. Her biri, kendi içerisinde başarılı bir proje. Burada da gördüğümüz gibi hem bir estetik var hem yerleşim yerlerine çok yakın. İnşallah buradaki ağaçlarla hem hayatını kaybeden hemşerilerimizi kalbimizde tuttuğumuz gibi gözümüzün önünde tutmuş olacağız hem de şehrimiz biraz daha nefes almış olacak. Başta, Şehitkamil Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine, bugün bu güzelliği etkinliğe katılarak paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum” dedi.

"Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza atfettik"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak 26.’sını gerçekleştirdiğimiz Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil projesini, bu yıl depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza atfettik. İçerisinde bulunduğumuz alan, yaklaşık 54 bin metrekare bir alan. Şu ana kadar yaklaşık 2 buçuk milyon metrekare bir alanı fidanlarla buluşturduk. Her sene 2 defa fidan dikimini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bu etkinliğimizi, öğrencilerimizle birlikte yaptık. Her çocuğumuzun en azından hayatında bir dikili ağacı olsun istedik. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem münasebetiyle istedik ki bu ağaçlandırma, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ormanı olsun. Depremde hayatını kaybeden her vatandaşımız için bir kara servi dikme kararı aldık. Ayrıca bu orman içerisinde zeytin ve karaçam türünde fidanlar da var. Özellikle oluşturduğumuz ormanlarda meyveli fidanlar dikmeye özen gösteriyoruz. Her türlü canlının beslenebileceği bir ortam oluşturuyoruz. Allah, bir daha böyle bir acı bizlere göstermesin. Hayat devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizin anısını yaşatmak adına, topluma faydalı bireyler olabilmek adına bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından fidanlar dikildi ve can suları verildi. Fidan dikim programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve depremde hayatını kaybeden kişilerin yakınları katıldılar.