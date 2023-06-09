Samsun’da 26 kişinin yaralandığı tramvay kazasında olayın boyutu, havadan çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Canik ilçesi Mert Irmağı üzerinde bulunan raylı sistem hattında arıza yapan Gizem Atik’in kullandığı 5509-A numaralı tramvaya, arkadan gelen Engin Yıldırım yönetimindeki 5512-A numaralı tramvay çarptı. Kazada tramvayda sıkışan vatman Engin Yıldırım ağır yaralandı. Kazada vatman ile birlikte yaralanan toplam 26 kişi Samsun’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Havadan görüntülendi

Kazanın ardından olay yeri ve tramvaylar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kazanın büyüklüğü gözler önüne serildi. Olayı anlatan kazazedelerden biri, “Kaza anında telefonla ilgileniyordum. Bir anda bizim bulunduğumuz tramvay öndeki tramvaya vurdu. O anda şoka girdim. Kenarda duran bir kişi aldığı birçok yerinden yaralandı. Hala elim ayağım titriyor. Kazada birçok yolcu da yaralandı” dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali ve Başkan, incelemelerin ardından durumu ağır olan vatmanı ve yararlıları hastanelerde ziyaret etti.

5509-A numaralı tramvay başka bir tramvay marifeti ile olay yerinden çekilirken, 5512-A numaralı tramvayı raylardan çekme çalışmaları ise devam ediyor.