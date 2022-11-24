Bilecik’te 26 kez kan bağışı yaparak gümüş madalya hak eden vatandaşa madalyası Türk Kızılay’ı tarafından verildi.

Bilecik’te 26 kez kan bağışı yaparak gümüş madalya hak eden vatandaşa madalyası Türk Kızılay’ı tarafından verildi.

Bilecik’te bir fabrikada bulunan İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışana Yüksel Yıldız Türk Kızılay’ına 26 kez kan bağışında bulunarak, gümüş madalya hak kazandı. Fabrikada Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi olarak kurulan stantta fabrika çalışanları gönüllü olarak kan bağışında bulunurken, Yıldız’ın madalyası Şube Başkanı Sevcan Uzun tarafından takdim edildi.

Ayrıca fabrika doktoru Başak Karabulut ve çok sayıda çalışan Kızılay’a kan bağışında bulunarak, destek oldular.