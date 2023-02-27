Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın mal güvenliğini sağlamak için özellikle depremden sonra boşaltılan apartman önlerinde devriye görevi yaptı. Polisin 1-26 şubat tarihleri arasında yaptığı devriye görevinde ve operasyonda depremzedeleri soyan 143 zanlı yakalandı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana polisinin 1-26 Şubat tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda yakalanan 143 hırsız tutuklandı.

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