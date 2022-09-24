Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı, finalde Serdar Yıldırım’ı yenen Serhat Balcı kazandı. Düzenlenen Güreş Festivali’ne ise Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başkan Şeyma Döğücü katıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı, finalde Serdar Yıldırım’ı yenen Serhat Balcı kazandı. Düzenlenen Güreş Festivali’ne ise Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başkan Şeyma Döğücü katıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Sancaktepeli Şehit Er Selim Topal’ın isminin verildiği güreş alanının ilk kez ev sahipliği yaptığı 26. Sancaktepe Geleneksel Yağlı Güreşleri’nde son Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek ve 2.si Mustafa Taş’ın yanısıra Kırkpınar’da Başpehlivanlık kazanmış Ali Gürbüz, Recep Kara, Fatih atlı gibi önde gelen başpehlivanı kol bağladı. 26. Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nin açılış konuşmasını Bilal Erdoğan yaparken Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü müsabakaları yerinde izledi.

Küçük boylar dahil yaklaşık 500 pehlivanın katıldığı ve büyüklerde kıran kırana mücadelelerin yaşandığı güreşlerde finalde Serdar Yıldırım’ı yenen Serhat Balcı 2023 yılı Geleneksel Sancaktepe güreşlerinde baş pehlivan oldu. Sancaktepe Yağlı güreşlerinde yapılan ağalık seçimini ise Tülay Orhun kazanarak Sancaktepe yağlı güreşlerinin ilk kadın ağası oldu.

Organizasyona ev sahipliği yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, tarihi ata sporuna ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, “Burada kadim sporumuz geleneksel yağlı güreşlerimizi başlattık. Sancaktepe Belediyesi olarak yeni açılan sahamızda çok güzel müsabakalar izledik. 48 tane başpehlivanımız teşrif ettiler. Bizler de heyecanla onların müsabakalarını izledik" dedi.

26. Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri’nde kupayı kazanarak baş pehlivan olan Serhat Balcı ise, "Sancaktepe yağlı güreşleri Türkiye’nin en büyük güreşlerinden birisi. Böyle değerli bir belediye başkanının organizasyonunda kupayı almak benim için büyük bir mutluluk. Başkanımız Şeyma Döğücü’ye ve ekibine teşekkür ediyorum. Sancaktepe gerçekten bir spor kenti" diye konuştu.