Sakarya’nın Hendek ilçesinde 26 evde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 122 nalbur ve hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 26 evde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 122 nalbur ve hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hendek ilçesinde farklı tarihlerde 26 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin olarak ilçe jandarma komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, olaylarla ilgili olduğu düşünülen B.K., İ.Y., S.G., A.E. ve C.A. isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin ev ve depolarına yapılan operasyonda ise çeşitli cins ve özelliklere sahip toplam 122 nalbur ve hırdavat malzemeleri ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve A.E. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.