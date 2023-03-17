Samsun’da 4 kamu kurumu ve 6 sivil toplum kuruluşu Samsun’da ikamet eden 26 bin depremzedeye sunulacak psikososyal destek hizmeti için İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında bir araya geldi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Asrın felaketi sonrası ilimizde ikamet etmeye başlayan yaklaşık 26 bin vatandaşımıza hem psikososyal destek verilmesi hem de yaşadıkları zor koşullardan sonra profesyonel bir elden ilk desteği almaları için Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda ilimizdeki kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek bir çalışma başlattık. Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen ve 27 Şubat tarihinde başlayan çalışmada, kamu kurumlarından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, OMÜ, SAMÜ, sivil toplum örgütlerinden ise EMDR Türkiye Derneği, Samsun Çocuk Koruma Platformu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi ve Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği yer alıyor" dedi.

"2 bine yakın yüz yüze görüşme yapıldı"

Yürütülen çalışmanın işleyişi hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ise “Uygulama çerçevesinde gönüllü psikologlar ve sağlık çalışanlarımızdan oluşan ‘Psikososyal Destek Çalışma Ekibimiz’ depremden etkilenen vatandaşlarımızı kaldıkları yerlerde ziyaret ederek psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirliyor, psikolojik destek talep edilmesi durumunda ise sağlık müdürlüğümüz tarafından belirlenen uygun noktalarda psikososyal destek ekibimizle vatandaşlarımızın yüz yüze görüşmeler yapması sağlanıyor. 27 Şubat tarihinde başlayan ve kamu kurumu çalışanları dışında 200 gönüllünün de yer aldığı projede, gönüllü ekiplerimiz tarafından şimdiye kadar 2 bine yakın yüz yüze görüşme yapılırken, 504 haneye de bizzat gidilerek ziyaret gerçekleştirildi. Sağlık Müdürlüğümüzün depremzede iletişim hattıyla entegre olarak yürütülen hizmette, bu ziyaretler sonucunda sağlık hizmeti talep eden vatandaşlarımızın da bu anlamda ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gideriyor; sosyal ve maddi talepleri olması durumunda da Samsun Valiliğimizin desteğiyle ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Malatya’da depremi yaşayıp Samsun’a gelen Asım ve Figen Yalım ailesi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nün psikoloğu Ceylan Hasçelik Kurt’la bir araya gelerek danışmanlık hizmeti aldı.