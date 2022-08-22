Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi bahçesinde ektiği ayçiçeklerinden biri 26 baş tutunca Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurma girişimi heyecanı yaşıyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi bahçesinde ektiği ayçiçeklerinden biri 26 baş tutunca Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurma girişimi heyecanı yaşıyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çiftçi Abdulkadir Deniz, okuduğu haberlerde 13 ve 18 başlıklı ayçiçeği haberlerini gördüğünü söyledi. Bunun üzerine bahçesinde çok başlı ayçiçeği olduğunu ve saydığında 26 başlı olduğunu gördüğünü ifade etti. Deniz, “O haberler dikkatimi çekti ve bahçedeki ayçiçeğini saydım 26 başlıklı olduğunu gördüm. Biz neden Guinness’e aday olmayalım diye düşündüm” dedi.