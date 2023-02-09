Depremzedelere destek olmak üzere Körfez Belediyesi koordinasyonunda toplanan malzemelerle dolu 25’inci yardım tırı, afet bölgelerine doğru yola çıktı.

Depremzedelere destek olmak üzere Körfez Belediyesi koordinasyonunda toplanan malzemelerle dolu 25’inci yardım tırı, afet bölgelerine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili olumsuz etkileyen iki büyük deprem sonrasında yurdun dört bir yanından vatandaşlar seferber olurken, toplanan yardımlar da bölgeye ulaştırılıyor. AFAD’ın açıkladığı ihtiyaç listesine göre, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde oluşturulan koordinasyon merkezinde toplanan malzemeler, yine gönüllü vatandaşların yardımıyla ayrıştırılıp, tırlara yüklenerek bölgeye gönderiliyor. Bu çerçevede son olarak hazırlanan 25’inci tır da AFAD’a yardımları teslim etmek üzere yola çıktı.