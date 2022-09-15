Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, altyapı yatırımlarıyla yıllarca sağlıklı bir şekilde kullanılacak yapılar inşa ettiklerini belirterek, " Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar 254 mahallenin altyapısını ve üstyapısını yeniledik. Yeni projeler hazırlayarak yenilemeye de devam ediyoruz" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, altyapı yatırımlarıyla yıllarca sağlıklı bir şekilde kullanılacak yapılar inşa ettiklerini belirterek, " Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar 254 mahallenin altyapısını ve üstyapısını yeniledik. Yeni projeler hazırlayarak yenilemeye de devam ediyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürü Melih Melik Kara’yı makamında ağırladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay’ı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürü Melih Melik Kara ziyaret etti. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de yer aldı. Manisa’ya yapılacak olan hizmetler için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Genel Müdür Aslay, kurumlar arası işbirliği ile hizmetlerin daha kaliteli ve sağlıklı bir hale geleceğine vurgu yaptı. İl Müdürü Melih Melik Kara ise yapılan hizmetlerin daha sağlıklı bir çevre oluşumu için büyük önem teşkil ettiğini belirterek, Manisa’ya yapılacak olan hizmetlerde ortak istişareye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette, idarenin çevre mevzuatı doğrultusunda yaptığı çalışmalar değerlendirilirken, atık suların arıtılarak yeniden doğaya deşarjı konusunda atılan adımlar ve bu konuda il genelinde yapılan yatırımlar da görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çevreci çalışmaları hayata geçirdiklerini ve il genelinde büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Genel Müdür Aslay, ziyaretlerinden dolayı Kara’ya teşekkür etti. Aslay, “İdare olarak Manisa genelinde ekolojik dengeyi gözeten, çevreye duyarlı yatırımları hayata geçiriyor, bu doğrultuda proje üretiyoruz. Bu çerçevede en önemli yatırımlarımızın başında atık su arıtma tesislerimiz geliyor. Bugüne kadar ilimizde 6 adet atık su arıtma tesisi inşa ettik. İlçe ve belde belediyelerinden devraldıktan sonra faaliyete aldığımız tesislerimizi de saydığımızda Manisa’mızın geleceğini korumak için 19 tesisi başarılı bir şekilde çalıştırıyoruz. Sarıgöl, Selendi ve Demirci’de ise inşa çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Köprübaşı merkeze de atık su arıtma tesisi inşa edince tesis olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak. Bunun yanı sıra Yunusemre Muradiye Mahallesi ile Kırkağaç İlyaslar Mahallesine de atık su arıtma tesisi inşa edeceğiz” dedi.

Genel Müdür Aslay, “İl genelinde her geçen gün sayısını artırdığımız atık su arıtma tesisleri ile atık suların doğaya arıtılmış bir şekilde deşarjını sağlıyoruz. Tarımın beşiği, her santimetre karesinde büyük bir verimliliği olan Manisa’mız için çevreci yatırımlarımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün bu konudaki hassas tutumu ve ilerlemeci vizyonu ile sürecek ve çok daha güzel işlere imza atacağız” dedi.

“Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar 254 mahallenin altyapısını yeniledik”

Altyapı yatırımlarıyla yıllarca sağlıklı bir şekilde kullanılacak yapılar inşa ettiklerini belirten Genel Müdür Aslay, “İçme suyu hattı döşeme çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza daha sağlıklı sistemler üzerinden su temin ediyoruz. Kanalizasyon hattı döşeme işlerimiz ile de daha sağlıklı bir çevre oluşturuyoruz. Kırsal mahallelerimizde şu ana kadar 254 Mahallenin altyapısını ve üstyapısını yeniledik. Yeni projeler hazırlayarak yenilemeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.