Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının 254’üncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesinde yeni açılan vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, Şubat ayı şehitleri Osman Yurt, Haluk Abdi Uğurtaş, Mehmet Erol, Zafer Demircan, Recep Bilge, Mustafa Zıvalı ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Anma programında konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Samsun’daki yoğun kar yağışına rağmen bu ayki anma programımızı yeni binamızda gerçekleştirdik. Her ayın son cumartesi günü o ayın şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuyup, dua ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.