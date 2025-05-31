Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 251 milyon 273 bin 225 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin ve balıkçıların hesaplarına aktarılıyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçi ve balıkçıları sevindirecek haber geldi. 251 milyon 273 bin 225 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin ve balıkçıların hesaplarına aktarılıyor.

Bu kapsamda, 131 milyon 31 bin 300 TL tutarında küçük ölçekli balıkçılık, 102 milyon 606 bin TL tutarında tarımsal yayım ve danışmanlık ile 17 milyon 635 bin 925 TL tutarında da hayvan gen kaynakları desteği olmak üzere toplam 251 milyon 273 bin 225 liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerin ve balıkçıların hesaplarına aktarılıyor ​