Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan spor salonu hizmete açıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pazaryeri İlçesinin spor ve gençlik alanındaki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla inşa ettiği spor salonunun yapımını tamamlayarak hizmete açtı. Yaklaşık 250 kişilik kapasiteye sahip olan spor salonu, gençlere ve sporseverlere kapılarını aralayarak bölge için önemli bir kazanım sağladı.

Gençleri bir araya getirecek olan spor salonu, gençlerin çeşitli spor dallarında faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak, spor aktiviteleri ve eğitimler gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken bunun yanı sıra salonda düzenlenecek olan çeşitli spor etkinlikleri ve kurslarla da ilçenin spor kültürünün zenginleşmesi hedefliyor.