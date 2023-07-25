Aydın’ın Söke ilçesinde tarlalara büyük zarar veren yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü’nden alınan izin ile bölgedeki avcılar tarafından başlatılan sürek avıyla vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Sökeli avcılar tarafından tarlalarda domuz sürüsünün olduğu tespit edildi. Avcılar tarafından tarla içinde devam eden sürek avı sırasında Söke Avcılar Kulübü Başkanı Fevzi Keçeci öncülüğündeki avcılar yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev domuzla karşılaştı. Çalışmalar neticesinde avcı Mehmet Tunç tarafından tarlalara büyük zarar veren dev domuz avlandı. Domuz, avcılar tarafından uzun süren uğraşlar sonucunda tarla dışına çıkartıldı.