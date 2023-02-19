Geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan maçta Boluspor, Düzcespor’u 1-0 mağlup etti. Maçta 4 bin bilet satılırken toplanan 250 bin 908 TL depremzede ailelere ulaştırılmak üzere AFAD’a bağışlandı.

Geliri deprem bölgesine bağışlanmak üzere oynanan maçta Boluspor, Düzcespor’u 1-0 mağlup etti. Maçta 4 bin bilet satılırken toplanan 250 bin 908 TL depremzede ailelere ulaştırılmak üzere AFAD’a bağışlandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından futbol camiasının depremzedeler için yardımları devam ediyor. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile TFF 2. Lig ekibi Düzcespor arasında bütün gelirinin depremzedelere bağışlanacağı bir hazırlık maçı düzenlendi. Müsabaka, Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynandı. 90 dakikanın sonunda Boluspor, Düzcespor’u 1-0 mağlup etti. 4 bin bilet satılan maçtan 250 bin 908 lira gelir elde edildi. Toplanan tüm gelirler AFAD’a bağışlandı.

“Böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz”

Karşılaşma için Düzce’den Bolu’ya gelen Murat Doğan Bostan, “Ülkemizde yaşanan elzem bir doğal afette, hiçbir insana zarar gelmesini istemezdik. Maalesef, bir sürü can kaybının olduğu, bir sürü vatandaşımızın maddi anlamda evlerinin binalarının yıkıldığı bir ortamda, böyle güzel bir organizasyonda bir araya geldik. Düzce ve Bolu şehrinin birleşerek aldığı ortak karar neticesinde böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Elimizden bu geldiği için, bu kadar mücadele edebiliyoruz. Bugün buraya dostluğun, kardeşliğin, birliğin önemini vurgulamak için geldik. Türkiye tek yürek diyoruz. İnşallah tez zamanda yaralar iyileşir” dedi.

“Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın”

Düzcespor taraftarı Aytekin Acar ise, “Çorbada tuzumuz olsun diye geldik. Düzcespor, Boluspor isimlerin çok önemi yok. Bolu da Düzce de depremi yaşayan iller. Oradaki kardeşlerimizin acısını bu şekilde paylaşmak istedik. Skorun hiç önemi yok. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Normal şartlarda Düzcespor ile Boluspor arasında ufak da olsa bir rekabet vardı. İnşallah bu da bir dostluğa vesile olur” diye konuştu.