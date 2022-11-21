Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine Gaziantep’in Şahinbey ilçesiyle devam edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine Gaziantep’in Şahinbey ilçesiyle devam edildi.

78 bin 360 kişinin başvurduğu, Şahinbey’in de dahil olduğu 4 bin 200 konutluk kura çekim töreni Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep genelinde yürütülen konut projeleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklara ve milletvekillerine teşekkür etti.

"Herkesin kış gününde evi barkı olsun diye buradayız"

Başkan Fatma Şahin, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin Gaziantep’e hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Dünyada mekan, ahirette iman. Bizim medeniyet kodlarımız bunu emredir. Bizim şiirlerimizde, ‘Memleket isterim ne sen ben ne de zengin fakir ayrımı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun’ deniliyor. Tam da bunun için buradayız. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Herkesin yuvası olsun. Yuva dediğimiz şey, sıcaklık, mutluluk, güven ve huzurdur. Gaziantep modeli için bir aradayız. Gaziantep modeli, kardeşlik modeli, ’Birlikte rahmet var’ modeli.”

Konuşmasının ardından, katılımcılar için 2014’ten bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan konut çalışmalarını anlatan Başkan Şahin, yeni yaşam alanları planlamaları çerçevesinde Güneyşehir ve Geneyik bölgesi başta olmak üzere; Medeniyet Şehri, Sarısalkım-Öğümsöğüt, Bayramlı Bölgesi, Kuzeyşehir, Sam ve Nizip Fıstık Kent projelerinden bahsetti.

Kura çekilişlerinde koordinasyonu sağlayan Büyükşehir’e teşekkür

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in hızlı gelişen bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

“Kentteki konut ihtiyacını karşılamak için yürütülen çekilişlerimiz Şahinbey ilçesiyle sürüyor. İnşallah başta gelenler olmak üzere en çok ihtiyacı olan kişilere birinci etapta çıkmış olur. Velev ki birinci etapta çıkmadı, inşallah ikinci ve sonraki etaplarda diğer ihtiyaç sahiplerine de çıkar. Şehrimize pozitif ayrımcılık yapan Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre Şehircilik Bakanımızı bu süreci takip eden milletvekillerimizi hiç şüphesiz baştan beri 9 ilçenin dokuzuna da bu anlamda konutların yapılması koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. TOKİ’ye de bu organizasyondan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.”

Sosyal konut kura çekim törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından, günün ilk talihlilerini belirlemek üzere kura çekilişleri gerçekleştirildi.

Gaziantep’te 10 bini aşkın konut sahiplerini bulacak

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine Gaziantep’te 166 bin 653 başvuru yapılırken, 10 bin 24 adet konut sahiplerini bulacak. Konutların 4 bin 200’ü Şahinbey, 4 bini Şehitkamil, 750’si Nizip, 374’ü İslahiye, 200’ü Nurdağı, 200’ü Oğuzeli, 150’si Araban, 100’ü Yavuzeli ve 50’si Karkamış ilçesine yapılacak.

Proje çerçevesinde Şehitkamil ilçesinin kura çekimlerine 22-23 Kasım 2022 tarihinde Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda devam edilecek.