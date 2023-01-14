Esenyurt’ta 250 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğünü alma bahanesiyle yüzüğün sahibiyle iletişime geçerek yüzüğü aldıktan sonra parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanırken şahıslardan birinin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta 250 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğünü alma bahanesiyle yüzüğün sahibiyle iletişime geçerek yüzüğü aldıktan sonra parayı ödemeden kaçan 3 şüpheli şahıs, polis ekiplerince yakalanırken şahıslardan birinin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta 14 Kasım tarihinde meydana gelen 250 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğünü alma bahanesiyle yüzüğün sahibi A.E.K. isimli şahısla iletişime geçerek yüzüğü aldıktan sonra parayı ödemeden kaçan 3 şahısla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimliği tespit edilen M.Ş. A.T. , D.K. ve R. Z. isimli şahıslar 6 Ocak tarihinde Fatih’te yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara emniyetteki sorgularında yüzük sorulduğunda Dubai’den gelen bir şahsa 25 bin dolar karşılığında sattıklarını belirttikleri öğrenildi. Yakalanan şahısların, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şahıslardan birinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.