Çanakkale’de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen, 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip, 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajı’nda bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle su seviyesi yüzde 10’lara kadar düştü. Yaklaşık 11 milyon metreküp su kalan barajda yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık havadan görüntülendi.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye’de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Barajı besleyen 4 dere de hem kuraklığın etkisiyle hem de Kaz Dağları’ndaki düşük kar yağışı nedeniyle kurudu.

96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip 250 bin dekar alanı sulayan barajda yaklaşık 11 milyon metreküp su kaldı. Su seviyesi yüzde 10’lara düşen Bayramiç Barajı’nda yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık havadan görüntülendi.