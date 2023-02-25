Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkez üslü 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye’ye yardıma koşanlardan birisi de 25 yıllık vefa borcunu ödemek isteyen Malezya ordusunda görevli Tuğgeneral Amran Amır Hamzah oldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkez üslü 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye’ye yardıma koşanlardan birisi de 25 yıllık vefa borcunu ödemek isteyen Malezya ordusunda görevli Tuğgeneral Amran Amır Hamzah oldu.

25 yıl önce Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tıp eğitimini tamamlayan Tuğgeneral Hamzah, depremden etkilenen Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Malezya ordusunun kurduğu sahra hastanesinde yaralıları tedavi ediyor. 110 kişilik ekibi ile 15 gündür Çelikhan ilçesinde yaralı depremzedelerin tedavileri yaptıklarını söyleyen Hamzah, şuana kadar 700 kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Malezya Ordusu tarafından Çelikhan ilçe merkezine kurulan sahra hastanesinde doğumdan, ameliyata, tahlilden röntge’ kadar depremzede yaralılara hizmet veriyor.

“7 bin 400 km yoldan geldiler”

Türkiye’de yaşanan depremleri duyar duymaz harekete geçerek tüm ekipmanları alarak yola çıktıklarını anlatan Tuğgeneral Amran Amır Hamzah, “ Gönüllü olarak buraya geldik. Benim vefa borcum vardı. 11 Şubat’ta buraya ulaşarak hızlıca Sahra hastanemizi kurarak bugüne kadar 700 hastaya hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tam teşekküllü bir sahra hastanemizde ayakta tedavimizin yanı sıra laboratuvar, acil, ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım alanlarımız var. Genel vücudunda kırıklar olan hastalarımız vardı onları burada ameliyat ettik” dedi.

“ Vefa borcumu ödemeye geldim”

Hem üzüldüm hem de çok gururlu olduğunu da anlatan Hamzah, “ 25 yıl önce Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) eğitim aldım. Şimdi ise ben vefa borcumu ödemeye geldim. Deprem sonrası Türkiye’ye gelip gördüğümüzde 10 şehri etkileyen bir depremde birçok bina yıkılmış. Çok üzücü. İnşallah Allah yardım eder. Sonuçta büyük bir deprem. 110 kişi olarak burada hizmet veriyoruz. Bunlardan 14’ü uzman, 12’si doktor, sağlık ekipleri ve destek ekiplerimiz var. Sağlık hizmetinin yanında vatandaşlara çadır kuran ekiplerimiz var.