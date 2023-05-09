Muğla’nın Bodrum ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, dolandırıcılık suçundan aranan O.K.’nın Bodrum’da olduğu tespit edildi. Hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 25 yıl 8 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.K. isimli şahıs Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. O.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.