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Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ş.S. takibe alındı. Uzun süre yapılan takip neticesinde düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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