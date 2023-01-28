Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Altay kaldırıldığı Akçadağ Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya’da 2 bin 500 personel, 300 araçla karla mücadele

Malatya’da 2 bin 500 personel, 300 araçla karla mücadele

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24) idaresindeki 44 AEA 793 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31) , Mustafa Altay (25) yaralandı.

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