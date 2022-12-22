Özkara için bugün memleketi Zonguldak’ta cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak’ta 2 yıl önce yakalandığı lösemiyi yenerek hayata tutunan ve aynı hastalığa ikinci kez yakalanan 25 yaşındaki Kumsal Özkara, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede yaşamını yitirdi.

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