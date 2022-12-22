Zonguldak’ta yakalandığı kan kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kumsal Özkara, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak’ta yakalandığı kan kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kumsal Özkara, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak’ta 2 yıl önce yakalandığı lösemiyi yenerek hayata tutunan ve aynı hastalığa ikinci kez yakalanan 25 yaşındaki Kumsal Özkara, tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede yaşamını yitirdi.
Özkara için bugün memleketi Zonguldak’ta cenaze töreni düzenlendi.
Uzun Mehmet Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Özkara’nın sevenleri katıldı.
Kumsal Özkara’nın cenazesi ikindi namazını müteakiben cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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