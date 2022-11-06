Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi iş birliğinde, Şemseddin Sivasî anısına gerçekleştirilen "Şehir ve Kimlik" konulu sempozyum sona erdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi iş birliğinde, Şemseddin Sivasî anısına gerçekleştirilen "Şehir ve Kimlik" konulu sempozyum sona erdi.

4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 2 gün süren sempozyuma 25 üniversiteden 48 akademisyen katıldı. Sempozyum, değerlendirme oturumu ile son buldu.

Değerlendirme oturumuna SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sempozyum Düzenleme Kurulunda yer alan akademisyenler ve sempozyuma katkı sunan misafirler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız değerlendirme oturumunda yaptığı konuşmada “Pandemi nedeniyle ertelediğimiz programı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sempozyumun 2. etabını Mayıs 2023’te Kilis’te yapacağız. Şehir ve kimlik ülkelerin tarihleri için büyük bir önem bir arz etmektedir. İslam medeniyeti içerisinde Mekke, Medine, Kudüs, Şam gibi önemli şehirlerimiz vardır. Ülkemizde ise vatanımızın kurtuluşu için önemli kararların alındığı şehirler bulunmaktadır. Sivas, Erzurum, Samsun, Amasya bu şehirlerden akla ilk gelenlerdir. Düzenlendiğimiz bu sempozyumda şehirlerin önemine dikkat çekmeye çalıştık. Bu vesileyle sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği olan tüm katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise “Bizim medeniyetimiz hiç şüphesiz kadim ve güzel medeniyetlerdendir. Ülkemizde bu güzelliği yansıtan çok sayıda şehrimiz var. Bunların birçoğu Anadolu’da bulunmaktadır. Anadolu’da bizlere tarihten miras kalan çok sayıda eser de halen ayakta durmaktadır. Bizim ecdadımızın ruhu da buralarda mevcut. Bu ruhları yaşatmamız gerekir. İnsanların olmadığı yerde mekanlar bir anlam ifade etmez. Bizler de bu vesileyle Prof. Dr. Alim Hocam ile iki ayaklı bir sempozyum kararı aldık. Aldığımız bu karara destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.