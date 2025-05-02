25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali bugün yağmur altında yapılan açılış töreniyle başladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, protokol üyeleri, sanatçılar ve diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Trabzon’un festivaline en çok sahip çıkan şehirlerden biri olduğunu ifade ederek "Devlet Tiyatrosu yaklaşık 40 yıldır Trabzon’a hizmet veriyor. Ancak Trabzon’a yakışır yeni bir tiyatro sahnesine ihtiyaç var. Devlet Tiyatroları olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Trabzon 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali’nde İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan, Moldova olmak üzere 6 ülkeden 7 ekip ve Türkiye’den 7 bölgeden devlet tiyatrosu ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 15 Mayıs’a kadar sürecek festivalde 23 oyun, 42 temsille sanatseverlerle buluşturulacak.