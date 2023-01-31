Elazığ’da 25 suç kaydı bulunan şüpheli, yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ’da 25 suç kaydı bulunan şüpheli, yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede önceki gün bir kurumdan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelinin 7’si hırsızlık olmak üzere 25 adet suç kaydı bulunan Y.Ç.(28) olduğu tespit edildi.

Şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.