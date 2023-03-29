Kastamonu’nun Cide ilçesinde hazırladıkları binden fazla ürünü 2,5 saatte satarak elde edilen geliri depremzedeler için bağışlayan kadınlara teşekkür belgesi verildi.

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Cide ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde tüm ilçe halkının katılımıyla yardım panayırı düzenlendi. Cide Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen yardım panayırında ilçe halkı, çeşitli ürünler hazırladı. Ayrıca Cide ilçesine özgü sarı yazma gibi el emeği ürünlerin de satışa sunulduğu yardım panayırında binden fazla ürün 2,5 saatte satıldı. Satılan ürünlerden elde edilen 50 bin 225 TL gelir ise deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD’ın yardım hesabına aktarıldı.

Yardım panayırının ardından Cide Kaymakamı Tuncay Karataş tarafından depremzedeler için düzenlenen yardım panayırında geç saatlere kadar mantı, ekmek, kurabiye gibi ürünler hazırlayan kadınlara teşekkür belgesi verildi. Kaymakam Karataş, yardım panayırının düzenlenmesinde emeği geçen tüm kadınlara tek tek teşekkür belgesini takdim etti.

“Kaymakamlığımız koordinesinde yardım panayırımızı Cide halkımızın katkılarıyla düzenledik”

Cide Kaymakamlığının koordinesinde yardım panayırını Cide halkının destek ve katkılarıyla düzenlediklerini belirten Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, “6 Şubat’ta yaşanan deprem ülke olarak hepimizi çok üzdü. Halkımızda çok üzüldü. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başta aileleri olmak üzere Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Tabii ki bizlerde ilçemizde bu yaşanan depreme kayıtsız kalamazdık. Zaten Cide halkı o kadar yardımsever ve devletine bağlı ki bu yaşanan depreme de kayıtsız kalamadı. Bunun ile ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken bir yardım panayırı düzenlemeye karar verdik. Cide Kaymakamlığımızın himayelerinde ve koordinesinde yardım panayırımızı Cide halkımızın hayırseverleriyle düzenledik ve çok güzel oldu. Cide halkına çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir an bile yalnız bırakmadılar. Hepsi bizleri çok büyük katkılar sundu, ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle felaketler acılar yaşatmasın. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

“15 yardım tırımızı deprem bölgesine gönderdik”

Şu ana kadar 15 yardım tırını deprem bölgesine gönderdiklerini söyleyen Kaymakam Karataş, “Cide Kaymakamlığı koordinesinde düzenlediğimiz yardım kampanyası çerçevesinde 15 yardım tırımız deprem bölgesine ulaştırıldı. Başta bizden istenilen gıda kolisi, hijyen kolisi, kış mevsimi olduğu için çok ciddi odun takviyesi yaptık bölgeye. Bunun dışında bir hayırseverimiz tarafından 20 tır yani 40 tane konteynırı bölgeye gönderdi. Dün itibariyle de bir tır dolusu baza, yatak, nevresim gibi takımlardan olmak üzere yardımlarımız bölgeye ulaştı. Cide halkı depreme kayıtsız kalmadı. Bu noktada çok büyük yardımlar yaptı. Nakdi yardımların ne kadar olduğunu bilemiyoruz, AFAD’ın hesabına ne kadar bir yardım gitti bunu bilemiyoruz” diye konuştu.