Hatay’ın Altınözü ilçesinde yaşayan esnaf İbrahim Kara, depremde kaybettiği 25 milyon TL’lik mal varlığıyla yılmadı ve açtığı yeni iş yeriyle tekrar eski günlerine dönmek için çalışmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok vatandaşın maddi kayıpları oldu. Hatay’ın Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi’nde yaşayan esnaf İbrahim Kara da depremde evlerini, iş yerlerini ve araçlarını kaybetti. Yaklaşık 25 milyon TL’lik zararı olan Kara, memleketini terk etmedi ve yeni bir iş yeri açarak yeniden eski günlerine dönmek için mücadeleye başladı.

“Hatay’ı kalkındırmak istiyorlarsa ben hazırım”

Hatay’ın ekonomik olarak ayağa kalkması için çalışmaya hazır olduğunu belirten Kara, "Antakya’da 3 dairem ağır hasarlı ve burada 5 katlı binamız yıkıldı. Her 1 katı 250 metrekare olmak üzere, üst katlarda biz yaşıyorduk ailemle. Alt katlarda 240 metrekare satış mağazam vardı, en alt katlarda da depolarımız vardı. Burada bir sürü kaybımız var. En azından 25 milyonluk zararım var. Arabam, patpatım ve depodaki ürünlerin hepsi gitti. Geriyeyse enkaz kaldı. Yetkililerin yardımıyla kalkınmak istiyorum. Hatay’ı kalkındırmak istiyorlarsa ben hazırım. Benim 400 - 500 müşterim var, bana tekrar ayağa kalkmak için bana iş yeri lazım" dedi.

“Eski günlerimize dönmek için buradan başladık”

Depremden önceki ticari şartlara dönebilmek için küçük bir iş yeriyle başladığını ifade eden Kara, "Ben eski günlere döneceğimiz konusunda devletimize inanıyorum. İlk önce devletimiz ve sonra milletimiz yanımızda durdu. Yaralarımızın sarılamsına çok destek oldular. Gerçekten rabbim razı olsun. Depremi yaşayan 11 il hariç 70 ilimiz elini değil gövdesini taşın altına koydu. Devletimizin desteğiyle ben eskisinden daha iyi döneceğime eminim. 5 katlı binam gittikten sonra küçük bir dükkan ve depo yaptık kendimize. Eski günlerimize dönmek için buradan başladık" şeklinde konuştu.