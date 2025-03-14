SASKİ, mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltmak ve alternatif kaynaklarla abonelerine kesintisiz içme suyu temin edebilmek için yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede hayata geçirilen yatırım ile 3 ilçeye 15 adet yeni su alma yapısı kazandırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), özellikle yaz aylarında su yetersizliğinden dolayı meydana gelen kesintilere kesin çözüm olmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Toplam maliyeti 25 milyon lira olan proje ile Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinde bulunan dere yataklarına coanda, maslak ve doğal kaynak tipi su alma yapıları inşa ediliyor. İlk etapta Hendek Uludere yatağında başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Proje ile 3 ilçenin 15 farklı noktasında su alma yapıları kurulacak ve elde edilen su arıtma süreçlerinin ardından abonelere en kaliteli haliyle ulaştırılacak.