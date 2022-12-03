Antrenman 7 futbolcuyla devam etti.

İsmail Çelik, “Antrenmanı 18 kişiye göre planladık ama futbolculardan sadece 7 tanesinin gelmesi antrenman planlarımızı bozdu” dedi.

Oltu 25 Mart Spor’da açılışa sadece 7 futbolcu katılması İsmail ve Veysel Çelik’in moralini bozdu.

Oltu 25 Mart Oltuspor, Trabzonspor’un eski futbolcularından İsmail Çelik ve A.Sebatspor’dan Veysel Çelik önderliğinde antrenmanlarına başladı.

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