Kocaeli Ticaret Odası’nın oda organ seçimlerinde Necmi Bulut, 25 komitenin tamamından üstün çıkarak yeniden başkan oldu.

Kocaeli Ticaret Odası’nın oda organ seçimlerinde Necmi Bulut, 25 komitenin tamamından üstün çıkarak yeniden başkan oldu.

Kocaeli’de bugün Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) oda organ seçimleri yapıldı. Mavi listeden Necmi Bulut, sarı listeden ise İbrahim Bıyıklı arasında yaşanan rekabetin neticesi de belli oldu. 25 komitenin tamamında kazanan taraf mavi listeyle Necmi Bulut oldu. Önceki dönemde de Kocaeli Ticaret Odası’nın başkanlığını yürüten Bulut, yeniden başkanlığını ilan etti.

Seçimler için 6 bin 349 şirket, bin 255’i şahıs olmak üzere oy hakkı bulunan 7 bin 604 kişiden 3 bin 679 kişi oy kullandı. Mavi grup, oyların 3 bin 34’ünü alırken, sarı liste ise 538 oy alabildi. Öte yandan, bağımsızların oluşturduğu beyaz listeye de 107 oy çıktı.