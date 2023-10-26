Mersin İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Sayın Fazilet DURMUŞ, görevi Sayın Adem KOCA'dan devraldı.

Sayın Fazilet DURMUŞ, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Adem KOCA'ya teşekkür etti. Sayın Adem KOCA, "Bugüne kadar omuz omuza çalıştığımız, Mersinimizi birlik ve dayanışma içinde daha da yükselttiğimiz ilimizin değerli protokolüne, paydaşlarımıza, meslektaşlarıma, tüm personelimize, en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, çok kıymetli evlatlarıma her daim başarılar; Sayın Fazilet DURMUŞ'a yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Sayın Adem KOCA ve Sayın Fazilet DURMUŞ Müdürlüğümüze bağlı tüm birimleri ziyaret ettiler. Sayın Adem KOCA, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yöneticileri ve personeliyle vedalaşırken Sayın Fazilet DURMUŞ da tüm birimlerle tanışarak selamlaştı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fazilet DURMUŞ, devir teslim töreninin ardından birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Sayın DURMUŞ toplantı sonrasında Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza PEHLİVAN'ı makamında ziyaret etti.