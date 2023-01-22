Kastamonu’da eğitim gören 25 bin öğrenci, karne hediyesi olarak sinema ile buluşturuldu. Sinema salonları önünde çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.

Kastamonu’da eğitim gören 25 bin öğrenci, karne hediyesi olarak sinema ile buluşturuldu. Sinema salonları önünde çocuklar uzun kuyruk oluşturdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatilinde çocuklara ilk sürprizini yaptı. Kentteki 25 bin öğrenci, yarı yıl tatili boyunca il merkezinde bulunan sinema salonlarında "Rafadan Tayfa Galaktik" animasyon filmini ücretsiz olarak izliyor. Şu ana kadar 2 bin 500 öğrenci sinema salonlarını ziyaret ederek ücretsiz sinema filmi izledi. Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vİdinlioğlu da sinema salonunda ücretsiz film izleyen çocuklarla bir araya gelerek sevinçlerine ortak oldu.

“Çocuklarımızın yüzü güldüğü zaman bizlerde çok mutlu oluyoruz”

1 günde 2 bin 500 öğrencinin sinemada film izlediğini belirten Vidinlioğlu, ”Karne tatili ile birlikte hemen hemen her sene artırarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesi ile daha beraberiz. Bugün Kastamonumuzun sinemalarında yine ’Rafadan Tayfa’ filmini çocuklarımızın gösterimine sunduk. Yaklaşık 2 bin 500 tane öğrencimiz bugün filmi izlediler. Hepsi hallerinden çok memnun, onlar memnun olunca biz de çok memnunuz. Giremeyenler oldu. Müthiş bir kalabalık var. Onlar için de bunu en kısa süre içinde yenileyeceğiz. Çocuklarımızın yüzü güldüğü zaman bizler de mutlu oluyoruz" dedi.