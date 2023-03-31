ANTALYA (İHA) – Kepez Belediyesi’nin 25 bin kitap kapasiteli Altınova Kütüphanesi’nin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz kütüphane kütüphane diyoruz. Gençlerimiz bu kütüphaneler de kendi geleceklerini inşa etmek için büyük bir motivasyon yakalıyorlar” dedi.

Kepez Belediyesi, kütüphaneler şehri Kepez’e yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. Altınova Orta Mahallesi’ne inşa edilecek kütüphanenin temeli törenle atıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, meclis üyeleri ve Altınovalılar katıldı. Kütüphaneler şehri Kepez de, 19. kütüphanenin temelini attıklarını bildiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bir hedefimiz vardı. 2023’te 16 kütüphane yapalım istemiştik. Tarihteki Türk devletlerini işaret etmesi için 16 kütüphane demiştik. 21. Kütüphane Cumhuriyetin 100. Yılında 21. Yüzyılı temsil etsin, o halde hedefi birazda biz büyütelim dedik. Okuma anlamında öğrenme anlamında gençlere yeni bir ufuk, yeni bir istikbal çizme anlamında ortaya konan her eser tarihe ve zamana bir mühürdür. Ve bunlar aslında bizim dinimizin de inancımızın da en önemli temel taşlarından birisidir” dedi.

Kütüphaneler şehre vurulan bir mühürdür

“Tarih boyunca ecdadımız, atalarımız, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz inancın mensupları, o inancın bayraktarları dünyanın dört bir tarafına adeta asırlara ışık olacak kütüphaneler, okuma eylemenin gerçekleşeceği mabetler kurmuşlardır.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bugün halan Kurtuba’nın kütüphanelerinden söz ediyorsak, bugün hala Endülüs’ün değişik yerlerindeki kütüphaneleri anıyorsak, her gün kadim Anadolu coğrafyasında meydana getirilen kütüphaneleri anıyorsak, işte o kütüphaneler nasıl ki insanlığa bir mühürse bizim kurduğumuz kütüphanelerde şehrimize bir döneme vurulmuş mühürler olacak” diye konuştu.

Kütüphane bölgeye değer katacak

2009’da başlayan belediye başkanlığı yolculuğuna değinen Başkan Tütüncü, “Her bir anımız sabahın erken saatlerinden, akşamın geç saatlerine kadar bir tane daha eseri bu şehre nasıl armağan edebiliriz, kangrenleşmiş sorunları nasıl çözebiliriz ile geçti. Önümüze çıkan engeller olsa da bağrımıza taş basarak, kardeşliğimize dönük bir kent hissiyatıyla bu eserleri ortaya koymaya çalıştık. Bugün o çabamızın neticelerinden bir tanesini Altınova’nın temelinde görüyorsunuz. Bu kütüphane bölgeye değer katacak, verdiğimiz sözlerinde tamda karşılığı olacak bir eser. Altınova kütüphanesine emek veren fikirleri düşünceleri ile katkı koyan bütün arkadaşlarımıza gönülden yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Altınova için emek emek çalıştık

Göreve geldiğinde Altınova’nın 45 yıldır çözüm bekleyen bir sorunu olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “İmar problemi vardı. Altınova’nın imar problemini yıllardır çözmek için çaba sarf edenler maalesef neticelerini o ya da bu sebeple erişememişlerdi. Bu işlerin üzerine ısrarla gidip, 8 yıl emek emek çalışıp birçok engeli aşıp Altınova’nın imar salonunu çözmek yine bizim dönemlerimize bizim ekibimize nasip oldu. Altınova’nın imar probleminin çözümünde burada olmayan o kadar çok arkadaşımız var ki; ben o arkadaşlarımıza burada çok teşekkür ediyorum. Altınova’nın çözülemez denilen imar meselesini çözdük. İşte! bizim azimle çalıştığımız yolda bizim hatıralarımız bu kütüphanede yaşayacak. Altınova’nın yeni açtığımız yollarında yaşayacak. Altınova’nın sağlık merkezlerinde yaşayacak. Altınova’ya inşa ettiğimiz okullarda, mahalle yollarında, mahalle parklarında yaşayacak. Yakında temelini atacağımız Altınova Spor Salonunun içinde yaşayacak” diye konuştu.

Yılda 500 bin kez kullanılıyor

Cemil Meriç Kütüphanesi’ne değinen Başkan Tütüncü, “Cemil Meriç kütüphanesi bir trafo binasıydı. 500 metre karelik bir alanı vardı. Alt katta da 500 metre karelik bir arşiv, depo alanı vardı. Kütüphaneye çevirdiğimiz burası şimdi gün 24 saat açık ve her yıl 500 bin kez kullanılıyor. Biz kütüphane kütüphane diyoruz. Bu kütüphanelerin hepsi dolu. Gençlerimiz bu kütühanelerde kendi geleceklerini inşa etmek için büyük bir motivasyon yakalıyorlar. Biz bundan dolayı kütüphaneler yapmak ve okullar yapma gayretinin içindeyiz” dedi.

Altınova’ya spor salonu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençlerdedir.’ sözünü hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bizim bu ülkenin geleceğini daha güçlü bir biçimde hazırlamak hem anayasal, hem yasal, hem de vicdani olarak emin olunuz birinci görevimizdir. Bu görevin bilinci içinde bugüne kadar hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gençlerimize verdiğimiz ikinci sözde yerine geliyor. Çok yakında Altınova spor salonuna kavuşuyor. Gençler harikulade ortamlarda spor yapacaklar, ders çalışacaklar. Bölgemize yeni okullar geliyor. Sözünü verdiğimiz okulları yaptık. Yapılması gereken ilaveler var onları da en kısa sürede yapacağız. Hükümetimize ve özelliklede Cumhurbaşkanımıza bize Altınova hayalimize vermiş olduğu bütün katkı ve destekler için huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Meclis üyelerinin, cumhur ittifakının ilçe başkanlarının, yol arkadaşlarımızın bu eserlerin altında büyük emekleri var. Bu eserleri, bu yolları, bu imar planlarını, bu hastaneleri, bu sağlık tesislerini yapan Kepezlilerin ta kendisidir. Bize düşende, Kepez’in altın yıllarını sizlerle birlikte yaşamaktır” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Altınova Kütüphanesi’nin 10 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım olduğunu da sözlerine ekledi.