Konya’da yaşayan 32 yaşındaki Yılmaz Özenli, yaklaşık 5 yıldır haftada iki kez diyalize girerek hayatını sürdürüyor, böbrek nakli için umutla bekliyordu. Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan hastayla, Türkiye genelinde böbrek bekleyen 25 bin 246 hasta arasından tam uyumlu olduğu belirlenen Özenli, Antalya’da yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Özenli, geçirdiği zorlu sürecin ardından duygularını, "Yeni bebeğimiz oldu, henüz 6 aylık kızım var. Rabbim onun yüzü hürmetine bu güzel anıyı bana nasip etti" sözleriyle ifade etti.

Pandemi döneminde böbrek hastası olan ve yaklaşık 5 yıldır diyalizle hayata tutunan Yılmaz Özenli, 23 Ocak 2025’te Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde gerçekleştirilen operasyonla yeni bir hayata başladı. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakil, Özenli’yi diyalizden kurtardı. 22 Ocak’ta Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Yapılan testlere göre de en uygun hasta taraması yapıldı. Bu tarama sonucu Sağlık Bakanlığı böbrek bekleme listesindeki 25 bin 246 kişi arasından Konya’da yaşayan, 4 yıldır hemodiyalize giren 32 yaşındaki Yılmaz Özenli ile ikiz kardeş gibi tam uyum olduğu tespit edildi.

Haberin ardından 16 dakika sonra nakil hastası arandı

Haber gece yarısı geldi. 23 Ocak sabaha karşı saat 04.17’de Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi’ne bildirilen haber sonrası ekipler hızla harekete geçti. Yapılan değerlendirmeler sonucu 16 dakika içerisinde karar verilerek Özenli’ye haber verildi. Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki uzmanlar, bağışlanan böbreğin çıkarımını sağladı ve 112 ekipleri böbreği hiç vakit kaybetmeden Antalya’ya ulaştırdı. Hastane ekibi de tüm hazırlıkları tamamlayarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Zorlu sürecin ardından gelen haber

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Yılmaz Özenli, yaşadığı süreci ve duygularını şu şekilde anlattı: "Yaklaşık 5 yıldır diyalize giriyorum. Rahatsızlığım aniden ortaya çıktı. Pandemi döneminde hareketsizlik ve susuzluk nedeniyle böbrek yetmezliğim gelişti, ancak bunun farkında değildim. Bir gün bir anda komaya girdim ve hastanede gözlerimi açtım. Böbrek yetmezliğimi o zaman öğrendim ve o günden itibaren haftada iki kez diyalize bağlı olarak yaşamımı sürdürmek zorunda kaldım. Bir sabah saat 04.30 civarında telefon geldi. Uyku sersemi olduğum için tam anlayamadım, ancak hemen geri dönüş yaptım. Bu haberin daha önce de geldiği olmuştu, ancak insan ilk duyduğunda tedirgin oluyor. Acaba nasıl olacak, Ameliyat başarılı geçecek mi diye düşünüyor. Ama şükürler olsun ki, her şey yolunda gitti."

Organ bağışı sayesinde yeniden sağlığına kavuşan Özenli, bağış yapan aileye minnettar olduğunu şu şekilde ifade etti: "Bu süreçte en büyük teşekkürüm, hiç tanımadığım ve bana hayat veren o kıymetli insana ve ailesine. Onların sayesinde şu an ayakta ve sağlıklıyım. Rabbim onlardan razı olsun."

Ailesine ve bebeğine kavuşmanın heyecanı

Baba olmanın verdiği sorumluluk ve yeni hayatına duyduğu heyecanı dile getiren Özenli, "Yeni bebeğimiz oldu, henüz 6 aylık kızım var. Rabbim onun yüzü hürmetine bana bu güzel anıyı nasip etti. Bundan sonraki süreçte daha sağlıklı bir hayat süreceğim ve ailemle daha fazla vakit geçirebileceğim. Bu süreç ailem için de çok zordu. Hiç beklemiyorlardı, tıpkı benim gibi. Telefon geldiğinde hepimiz büyük bir coşku yaşadık. Şimdi dört gözle eve dönüp onlarla yeniden bir araya gelmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yılmaz Özenli, organ bağışının da önemine vurgu yaparak herkese çağrıda bulundu. Özenli, "Organ bağışı hayat kurtarır. Organlarımız toprak olmasın. Buradan tüm hastalarımıza, abilerime, kardeşlerime, ablalarımıza sesleniyorum. Lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olalım. Çünkü bir bağış, başka bir insanın hayata yeniden tutunmasını sağlıyor" dedi.

Türkiye’de organ bağışı yetersiz

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, Türkiye’de organ bağışı konusundaki düşük farkındalığa dikkat çekti. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, organ nakli sürecini şu sözlerle anlattı: "22 Ocak’ta Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Normalde Balıkesir bizim bölgemiz değil, ancak Türkiye’deki organ dağıtım sistemine göre, tam uyumlu organlar bölge dışına da gönderilebiliyor. Yılmaz Özenli’ye de 6’da 6 uyumlu bir böbrek çıktı ve nakil gerçekleştirildi."

Naklin gerçekleşmesiyle Yılmaz Özenli’nin uzun yıllardır devam eden diyaliz tedavisinin sona erdiğini belirten Prof. Dr. Aliosmanoğlu, sürecin hastalar için ne denli zorlu olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Hastamız yaklaşık 5 yıldır diyalize giriyordu ve şu an bu süreçten kurtuldu. Ülkemizde ne yazık ki organ bağışı oranları çok düşük. Haftada üç ya da dört gün, saatler süren diyaliz tedavisi hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Türkiye’de yılda birçok böbrek nakli gerçekleştiriliyor ancak bunların yüzde 90’ından fazlası canlı vericili nakiller. Yani, hastaların büyük çoğunluğu aile üyelerinden bağış almak zorunda kalıyor. Ancak kadavradan bağış bekleyen yaklaşık 30 bin kişi var ve bu rakam çok yüksek" dedi.

Bağış oranlarının artırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aliosmanoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor yani organ bağışının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şekilde hem maddi olarak ülkemiz adına büyük bir kazanım oluyor hem de hastalarımızın topluma kazandırılması, iş hayatına kazandırılması, yaşam süresinin uzaması gibi çok büyük katkıları oluyor."

Başarılı nakil sonrası sağlığına kavuşan Yılmaz Özenli, önümüzdeki günlerde Konya’daki ailesinin yanına dönecek.