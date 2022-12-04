Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında 53 kilogram harmanlanmış ve kıyılmış türün ve 25 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında 53 kilogram harmanlanmış ve kıyılmış türün ve 25 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çine ilçesinde kaçak tütün satışı yapan M.S. ve B.B.U. isimli şahıslara ait işyerine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında iş yerlerinde yapılan aramalarda 53 kilogram harmanlanmış ve kıyılmış tütün, 25 bin 680 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 270 adet 20’li sigara paketi ele geçirildi. İş yeri sahipleri 2 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.