Şehitkamil Belediyesi’nin Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103.’ncü yıldönümü dolayısıyla düzenlediği 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri sona erdi. Geleneksel Futbol Kurtuluş Kupası müsabakalarında bu yıl 17 kulüpten 255 sporcu, 5 ayrı grupta kıyasıya mücadele etti.

Şehitkamil Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gazikent Stadyumu ve M. Hayri Özkeçeci Spor oynanan müsabakalar büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. Toplam 24 karşılaşmanın oynandığı turnuvada, birinci Gaziantep FK, ikinci Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, üçüncü ise Hesa Spor Kulübü oldu. Gaziordu Spor Kulübü ise dördüncülüğü elde etti.