Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Küçükler Kategorisi Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakalarında 210 lisanslı sporcuyu misafir etti.

Şehitkamil Belediyesi’nin ev sahipliğinde 14-15 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Satranç İl Birinciliği müsabakaları, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Küçükler Gaziantep Satranç İl Birinciliği müsabakaları genel ve kızlar kategorisinde, 7 farklı yaş grubunda 210 sporcunun heyecanlı rekabetine sahne oldu.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda geleneği bozmayan sporcu velileri, 2 gün sürecek turnuvada minik satranç ustalarını yalnız bırakmadı.