Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor eski teknik direktörü Hikmet Sevim’den boşalan göreve daha önce birçok takımı çalıştıran Ahmet Yıldırım’ı getirdi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden 24Erzincanspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’la sezon sonuna kadar opsiyonlu olarak sözleşme imzalandı. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar, hedeflerin hiçbir zaman play-off olmadığını her zaman şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü olan ve daha önce birçok takımı çalıştıran deneyimli teknik adam Ahmet Yıldırım ise, 24Erzincanspor’da top koşturan futbolcuları ve genel anlamında ligi iyi bildiğini belirterek kalan maçlarda galibiyeti hedefliyor.

Ahmet Yıldırım’ın daha önce çalıştırdığı takımlar ise şöyle;

Mersin İdman Yurdu (Yrd.Antrenör), Körfez, Pendikspor, Fethiyespor,

BB Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Çorum, Amed SK