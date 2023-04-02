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24Erzincanspor’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Hüseyin Akpınar, delegelerin oyunu alarak başkan seçildi.

TFF 2. lig Beyaz Grup’ta mücadele eden 24Erzincanspor’un Kulüp Başkanlığına Hüseyin Akpınar seçildi.

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