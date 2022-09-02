Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ailesiyle birlikte Hersek Lagünü’nü gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ailesiyle birlikte Hersek Lagünü’nü gezdi.

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 246 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerimi ağırlamaya devam ediyor.

Hersek Lagünü’nü gezdi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ailesiyle birlikte Hersek Lagününü ziyaret etti. Coşkun ve ailesine Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral eşlik etti. Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret eden Yahya Coşkun, bölge hakkında Başkan Oral’dan bilgi aldı. Hersek Lagününe hayran kalan Coşkun Başkan Oral’ı yapılan çalışmalardan dolayı kutladı.