Malatya’da depremde çok sayıda tarihi ve kültürel yapı zarar görürken, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde bulunan 242 metre yükseklikteki seyir terası ile asma cam köprü depremde dimdik ayakta kaldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. Depremler sonucu Malatya’da ilk belirlemelere göre bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Büyük yıkımın yaşandığı kentte bir çok tarihi ve kültürel yapılarda zarar görürken, Akçadağ ilçesi Levent Vadisi’nde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği 242 metre yükseklikteki seyir terası ile asma cam köprü depremde dimdik ayakta kaldı.

Bölgeyi ziyaret ederek cam köprü üzerinde yürüyüş yapan ilçe sakinlerinden Abdullah Akgün bin 500 rakımda bulunan Seyir Terası ile Asma köprünün depremde hasar görmediğini gözlemlediklerini belirtti.