Konya merkezli 10 ilde oto kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı "Fren" operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 13’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Otomobil kaçakçılarının yurt dışından 240 milyon lira değerindeki 115 taşıtı, Türkiye’ye yabancı kuryelerin aracılığıyla suç örgütü üyelerinin siparişi üzerine getirdikleri ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, yurda geçici ithalat için getirilen araçları üçüncü şahısların kullanıma bırakan, söz konusu araçları parçalayıp yurt içinde satışını yapan ve kanuna aykırı tescil yaparak vergi kaçıran şebekeyi tespit etti. Yürütülen operasyonlarda Türkiye’ye yurt dışından araç getiren yabancı uyruklu kuryelerin de olduğu belirlendi. Yaklaşık 1,5 sene süren teknik ve fiziki takibin ardından Konya merkezli Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya’da icra edilen eş zamanlı ‘Fren’ isimli operasyonda belirlenen 29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı şüpheliden 20’si yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar kurye yapılarak getirilen 115 araçtan 240 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öğrenildi.

Araçları sipariş üzerine getirmişler

KOM ekiplerinin yaptığı çalışmalarda suç grubunun Konya ayağında Oktay G. ve yurtdışı ayağında Oktay K.’nin bulunduğu tespit edildi. Konya’dan müşterileri bularak ihtiyaca göre çekici, kamyon, dorse siparişi alan Oktay G.’nin, Kocaeli ilinde yaşayan Oktay K.’ye bildirdiği belirlendi. Yabancı kuryeleri ayarlayan Oktay K.’nın ise yurtdışından talep edilen aracı getirterek Konya’da Oktay G.’ye ulaştırdığı öğrenildi. Sanayi bölgelerinde suç ortakları olan Oktay G.’nin de siparişe göre gelen çekici veya dorseyi, (change) değişim yaparak ya da parça olarak müşterilerine ulaştırdığı tespit edildi.

Usulsüz tescil yapılan araçları üçüncü kişiye satılmış

Öte yandan, soruşturmanın derinleştirilmesi ile suç grubunun diğer organizasyonunda lüks araçların yurt dışından getirilerek Türkiye’de usulsüz tescil işlemleri yapıldıktan sonra sattıkları ve bu şekilde vatandaşların mağdur edildiği öğrenildi. Bu organizasyon ile yurt dışından lüks otomobillerin kuryeler vasıtası ile ülkeye getirildiği ve sanayi bölgelerine getirilen araçların Ayhan A., ve Enes D., tarafından usulsüz tescil işlemleri yapılarak iyi niyetli üçüncü kişilere satıldığı tespit edildi.

Konya merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemede suç örgütünden 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişinin ise işlemleri sürdüğü öğrenildi.